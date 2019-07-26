2019-07-26T08:55:25+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске на строительной площадке горел битум

Возгорание ликвидировано полностью
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске на строительной площадке горел битум. Фото из соцсети ВконтактеВ Ханты-Мансийске на строительной площадке горел битум. Фото из соцсети Вконтакте
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Утром 26 июля паблики Ханты-Мансийска в соцсети ВКонтакте заполонили фотографии поднимающегося над городом чёрного дыма. Горожане гадали, что горит: дом или машина? Оказалось, что пожар случился на стройке.

Пожар полностью ликвидирован. Фото из соцсети ВКонтакте

Пожар полностью ликвидирован. Фото из соцсети ВКонтакте

- Сегодня в 9:15 на строительной площадке ООО «Крона» по улице Комсомольская произошло возгорание битумной смеси и строительных материалов. На место происшествия выехали два отделения пожарно-спасательной части № 132 города Ханты-Мансийска. В 9:35 возгорание локализовано, пострадавших нет. Администрацией города Ханты-Мансийска создана комиссия по расследованию причин происшествия, - сообщили в администрации Ханты-Мансийска.

Добавим, что погибших и пострадавших на пожаре нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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