На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» столкнулись два «КамАЗа»

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-26T08:44:35+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков произошло накануне в Нефтеюганском районе. Обошлось без погибших.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 25 июля в 15:35 на 843 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе водитель, 40-летний мужчина, управляя грузовиком «КамАЗ», выехал на встречку, где совершил столкновение с другим «КамАЗом», под управлением 44-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении и выполняющего разворот налево. В результате ДТП водитель второго «КамАЗа» получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получили травмы. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, семь – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление с признаками опьянения. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU