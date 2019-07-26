2019-07-26T08:33:38+03:00
Общество

За неделю трое вартовчан заболели серозным менингитом

В городе отмечен рост инфекционных заболеваний
Алена Кульмухаметова
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За неделю трое вартовчан заболели серозным менингитом. Фото с сайта администрации города НижневартовскЗа неделю трое вартовчан заболели серозным менингитом. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске начался подъём заболеваемости инфекциями. Только за минувшую неделю выявлено десять заболевших, троим из которых поставлен диагноз «Серозный менингит».

По словам и.о. начальника Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, Андриана Борхоноева, большинство случаев, являются привозными – заражение произошло на территориях других регионов.

Он также сообщил, что летом отмечается традиционный рост инфекционных заболеваний, вызванных энтеровирусами.

Энтеровирусная инфекция – группа острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов. Симптомы могут быть разнообразными. Эксперты подчеркивают, независимо от того, какой тип вируса циркулирует в данный момент, меры профилактики одни и те же.

По словам директора департамента по социальной политике администрации города Евгения Князева, ежедневно в летних лагерях, организованных на территории города, осуществляется контроль за здоровьем детей и сотрудников. Все летние оздоровительные лагеря обеспечены медицинским сопровождением.

- При организации питьевого режима используются кулеры. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая бесперебойное снабжение водой и одноразовыми стаканчиками, а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения, - уточнил Евгений Князев. Также он подчеркнул, что организованное питание детей, находящихся в летних лагерях, контролируется, проводится регулярная дезинфекция и обеззараживание воздуха в помещениях, где отдыхают юные горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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