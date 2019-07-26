2019-07-26T08:00:49+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске раскрыта кража ноутбука и телефона

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске раскрыта кража ноутбука и телефона. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске раскрыта кража ноутбука и телефона. Фото с сайта pixabay.com
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Полицейскими Ханты-Мансийска возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, подозреваемый проник в квартиру потерпевшей и похитил ноутбук и сотовый телефон. Стоимость ущерба, причиненного заявительнице, составила 34 тысячи рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений, раскрыто 30, из них: грабеж, два угона, семь краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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