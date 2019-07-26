В Когалыме завершаются работы в районе путепровода по проспекту Нефтяников

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-26T07:42:50+03:00

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В текущем году в Когалыме обновят более 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна, из которых свыше 19 тысяч квадратных метров уже отремонтировано. Об этом сообщили в городском управления капитального строительства.

Отремонтированы участки дорог по улице Степана Повха от улицы Мира до улицы Дружбы Народов. Обновлён проезд Солнечный в районе кафе «Дельфин». Завершаются работы в районе путепровода по проспекту Нефтяников. Также предстоит отремонтировать участок по улице Мира от филиала Малого театра до пересечения с улицей Прибалтийская.

В настоящее время осуществляется ремонт моста через реку Кирилл-Высъягун по улице Южная. Правая полоса движения уже отремонтирована и открыта для движения, теперь работы ведутся на левой полосе, так что тем, кто передвигается в данном направлении чаще других, придется еще немного подождать - полностью ремонт моста через реку Кирилл-Высъягун планируют завершить в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU