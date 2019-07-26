2019-07-26T07:31:17+03:00
Происшествия

Ураец с детской площадки угнал чужой велосипед

Похитителя нашли и заставили вернуть транспорт
Алена Кульмухаметова
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Ураец с детской площадки угнал чужой велосипедУраец с детской площадки угнал чужой велосипедФото: Татьяна Коркина
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Дерзкое преступление совершил взрослый житель Урая: с детской площадки он угнал велосипед. Преступника нашли по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Урае сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже 56-летний мужчина, который, находясь на детской площадке, похитил велосипед. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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