Ураец с детской площадки угнал чужой велосипед

СЕГОДНЯ 07:31 2019-07-26T07:31:17+03:00

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Дерзкое преступление совершил взрослый житель Урая: с детской площадки он угнал велосипед. Преступника нашли по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Урае сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже 56-летний мужчина, который, находясь на детской площадке, похитил велосипед. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных краж.

ИСТОЧНИК KP.RU