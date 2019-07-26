СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-26T07:01:38+03:00

Уровень безработицы в Югре ниже общероссийских показателей в два раза. Фото с сайта pixabay.com

На бирже труда состоят менее 4000 человек

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На заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа накануне подвели итоги по безработице и заработной плате в Югре.

Так, задолженность по заработной плате в Югре в 2018 году снизилась почти в два раза по сравнению с 2017 годом.

- В первом полугодии текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого задолженность сократилась в полтора раза – с 418 миллионов рублей до 267 миллионов. Тем не менее, это значительная сумма, – обратила внимание участников заседания губернатор Наталья Комарова.

Говоря о ситуации на рынке труда и мерах по ликвидации задолженности по выплате зарплаты, заместитель директора окружного департамента труда и занятости населения Алексей Мокринский сообщил, что с конца июня численность безработных в регионе сократилась на 251 человека. В настоящий момент этот показатель составляет 3 921 человек.

Сокращение числа безработных зарегистрировано в 18 муниципальных образованиях. Наибольшее снижение зафиксировано в Сургуте, Нягани, Югорске, Березовском, Советском, Сургутском, Кондинском и Октябрьском районах.

Уровень регистрируемой безработицы в Югре – 0,43 процента. Он остается одним из самых низких среди субъектов Уральского федерального округа и более чем в два раза ниже среднероссийског».

Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 16 878 единиц. Наибольшее количество вакансий предлагается для временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных в рамках организации временной занятости подростков, оплачиваемых общественных работ.

С начала года организовано 16 280 новых рабочих мест. В целом по округу при содействии органов службы занятости населения трудоустроены 16 666 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU