2019-07-26T06:55:56+03:00
Общество

Погода в Югре 26 июля: переменная облачность и небольшие дожди

Ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 26 июля: переменная облачность и небольшие дождиПогода в Югре 26 июля: переменная облачность и небольшие дождиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В пятницу 26 июля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, в северо-западных и восточных районах умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5 - 10 метров в секунду, при грозе порывы 11 - 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22,+27 градусов, в северо-западных и восточных районах +14,+19 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+26 градусов.

В Сургуте преимущественно ясная без осадков погода. Ветер северо-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +23 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Когалыме назвали самые популярные имена для младенцев
Житель Нижневартовска, пытаясь купить футболку за 12 тысяч рублей, лишился денег
Вартовчан штрафуют за парковку на газонах
Условный срок получила мошенница за обман девяти югорчан
Серийных колбасных воров задержали в одном из сургутских магазинов
В Ханты-Мансийске на строительной площадке горел битум
На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» столкнулись два «КамАЗа»
За неделю трое вартовчан заболели серозным менингитом
В Ханты-Мансийске раскрыта кража ноутбука и телефона
Похоронами в Югорске будет заниматься молодёжный центр
В Когалыме завершаются работы в районе путепровода по проспекту Нефтяников
Ураец с детской площадки угнал чужой велосипед
Уровень безработицы в Югре ниже общероссийских показателей в два раза
Жителей Ханты-Мансийска просят помочь опознать выловленное из реки тело мужчины
В Югру туристы едут ради работы
В Ханты-Мансийске завершаются работы по реконструкции ледовой арены
Сбербанк выдал банковские гарантии на реконструкцию зданий в ЯНАО
В Нефтеюганске за кражу труб судят двух работников
В Югре с 1 августа снижен тариф на услугу «обращение с ТКО» в южной зоне
В Ханты-Мансийске объявлен третий класс пожарной опасности
Вартовчанин отдал мошеннику 13 тысяч рублей, чтобы вернуть доллары
В Югре полыхают пожары на площади 21 гектар
«Сотрудник банка» обчистил счета молодой югорчанки
В Нижневартовске 16 детей-сирот получили ключи от квартир
Пьяный водитель из Сургута, напавший на полицейского, получил условный срок