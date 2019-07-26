СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-26T06:55:56+03:00

Погода в Югре 26 июля: переменная облачность и небольшие дожди Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 26 июля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, в северо-западных и восточных районах умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5 - 10 метров в секунду, при грозе порывы 11 - 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22,+27 градусов, в северо-западных и восточных районах +14,+19 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+26 градусов.

В Сургуте преимущественно ясная без осадков погода. Ветер северо-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +23 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU