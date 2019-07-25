Жителей Ханты-Мансийска просят помочь опознать выловленное из реки тело мужчины
Полиция окружной столицы Югры устанавливает личность неизвестного мужчины, тело которого было обнаружено 18 июля в реке Иртыш, в районе причала ООО «РТПК «Континент».
Приметы: возраст около 50-60 лет; рост около 170 см; среднего телосложения, волосы на голове короткие седые, имеется лобная залысина. Мужчина был одет в камуфлированный костюм зимний, шапку зимнюю армейского образца с москитной сеткой синего цвета, ботинки зимние черного цвета, перчатки черного цвета матерчатые. При себе имел часы наручные марки «Электроника», кухонный нож с рукояткой белого цвета в тряпичном чехле.
Кто владеет какой-либо информацией о мужчине, просьба позвонить по телефону 02, 102, 112, 89125180467.
ИСТОЧНИК KP.RU