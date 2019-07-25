СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-25T15:54:12+03:00

Жителей Ханты-Мансийска просят помочь опознать выловленное из реки тело мужчины. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Он был одет по-зимнему

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Полиция окружной столицы Югры устанавливает личность неизвестного мужчины, тело которого было обнаружено 18 июля в реке Иртыш, в районе причала ООО «РТПК «Континент».

Приметы: возраст около 50-60 лет; рост около 170 см; среднего телосложения, волосы на голове короткие седые, имеется лобная залысина. Мужчина был одет в камуфлированный костюм зимний, шапку зимнюю армейского образца с москитной сеткой синего цвета, ботинки зимние черного цвета, перчатки черного цвета матерчатые. При себе имел часы наручные марки «Электроника», кухонный нож с рукояткой белого цвета в тряпичном чехле.

Кто владеет какой-либо информацией о мужчине, просьба позвонить по телефону 02, 102, 112, 89125180467.

ИСТОЧНИК KP.RU