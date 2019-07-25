В Югру туристы едут ради работы

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-25T15:27:49+03:00

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Жители Югры приняли участие в составлении портрета потенциального туриста, который посещает Ханты-Мансийск. В опросе приняло участие более пяти тысяч человек из Сургута, Югорска, Когалыма, Нягани и Нижневартовска.

Итоги исследования показали, что чаще всего в Ханты-Мансийск едут по рабочим делам, этот показатель составил 44 процента, а для отдыха или туризма – 17 процентов и 14 процентов соответственно.

В первую очередь путешественников привлекают традиции коренных малочисленных народов Севера, достопримечательности и объекты для культурного и активного отдыха. В частности, опрошенные отметили культурно-туристический комплекс «Археопарк» и скульптурную композицию «Мамонты», горнолыжную базу «Хвойный Урман».

Также город привлекает большим количеством мест для охоты и рыбалки, музеями и лечебно-оздоровительными услугами. Помимо положительных отзывов о возможностях Ханты-Мансийка, респонденты отметили и отрицательный опыт в дни отдыха. В их число вошли довольно высокие цены на проживание, питание и экскурсионные программы, запутанные транспортные развязки и средний уровень сервиса в гостиницах и ресторанах.

В ходе исследования респонденты также отметили, что в Ханты-Мансийске не хватает развлекательно-досуговых мест, массовых мероприятий, гостиниц с высоким уровнем сервиса и развитой инфраструктурой, пляжей, доступных точек питания и железнодорожного сообщения.

В целом, более половины опрошенных считают, что окружную столицу можно назвать центром туризма автономного округа; 65 процентов респондентов готовы посетить Ханты-Мансийск с семьей в выходные дни. Больше всего уикенд в Ханты-Мансийске привлекает жителей из Сургута, Югорска и Нягани.

Опрошенные гости высказали свои пожелания для повышения туристской привлекательности Ханты-Мансийка. В их число вошли строительство новых досугово-развлекательных центров, снижение стоимости проживания и питания, повышения качества обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU