В Ханты-Мансийске завершаются работы по реконструкции ледовой арены

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-25T14:47:31+03:00

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В Ледовом дворце спорта окружной столицы Югры завершаются работы по реконструкции ледовой арены. Теперь ледовая площадка полностью соответствует требованиям Континентальной хоккейной лиги. По информации «ЮграМегаСпорт», после того, как площадка будет готова ее проверит комиссия. Работы продолжались почти месяц — арену закрыли 27 мая, а уже в понедельник, 29 июля, опробовать свежий лед смогут хоккеисты. А в следующие выходные прокатится на коньках сможет любой желающий. Напомним, в управлении «ЮграМегаСпорт» находятся две ледовые арены — Ледовый дворец спорта и КРК «Арена Югра», в которой тоже в скором времени обновят лед. Работы начнутся на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU