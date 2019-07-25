Сбербанк выдал банковские гарантии на реконструкцию зданий в ЯНАО

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-25T14:26:43+03:00

По условиям аукциона строительно-монтажные работы должны быть завершены до июля 2022 года

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Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало банковские гарантии для обеспечения обязательств по государственным контрактам на реконструкцию административного здания УВД в г. Ноябрьск и культурно-оздоровительного центра в г. Муравленко. Генеральным подрядчиком выступает компания АО «Тюменьтел», которая победила по итогам аукционов. Сумма контрактов составляет 584 млн рублей и 1,3 млрд рублей соответственно. Заказчиком выступает «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа». По условиям аукциона строительно-монтажные работы должны быть завершены до июля 2022 года.

- На строительном рынке Тюменской области компания АО «Тюменьтел» зарекомендовала себя как генеральный подрядчик, реализующий крупнейшие знаковые проекты региона. Реконструкция социально значимых объектов на Ямале станет еще одним этапом в укреплении многолетнего сотрудничества между Сбербанком и строительной компанией, – комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В 2018-2019 годах при финансовой поддержке Сбербанка компания «Тюменьтел» реализовала ряд социально значимых строительных проектов, среди которых: строительство детского сада в селе Ярково, реконструкция городской поликлиники №5 в Ялуторовске, строительство школы в Тобольске на 1200 учебных мест, возведение культурно-оздоровительного комплекса, детского сада и реконструкция больницы в селе Красноселькуп на Ямале, строительство поликлиники в микрорайоне «Ямальский» города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU