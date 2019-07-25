В Нефтеюганске за кражу труб судят двух работников
Югорчане украли трубы на 700 тысяч рублей, чтобы сдать их на металлолом. Преступников удалось вычислить. Вскоре они предстанут перед судом.
В феврале этого года в дежурную часть полиции Нефтеюганского района поступило сообщение от представителя организации о том, что неустановленные лица совершили хищение трубной продукции.
Сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые. Ими оказались работник обворованного предприятия и водитель подрядной организации.
Выяснилось, что работник сервисной компании решил обогатиться за счет своего работодателя. У него возникла идея совершить кражу труб. Для воплощения своего плана подозреваемый договорился с водителем грузового автомобиля о вывозе трубной продукции с территории базы. Работники организовали погрузку и оформление документации. Мужчины намеревались сбыть трубы, а вырученные деньги поделить. В общей сложности злоумышленникам удалось завладеть трубной продукцией на общую сумму около 700 000 рублей.
В настоящее время гражданам предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд. Им грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU