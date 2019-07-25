СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-25T13:23:33+03:00

В Югре с 1 августа снижен тариф на услугу «обращение с ТКО» в южной зоне Фото: Алена Кульмухаметова

Жителям округа придётся платить меньше на несколько рублей

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Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры снизила единый тариф за услугу «обращение с ТКО» с 718,33 до 692,28 руб.

Изменения произошли в связи пересмотром и уменьшением доли собственных расходов регионального оператора в составе тарифа. Ранее данные расходы составляли 12 процентов, теперь доля собственных расходов рег.оператора - девять процентов. Предельный единый тариф снизился на 26,05 руб. или на 3,6 процента.

Снижение тарифа повлечет изменение платы за услугу обращения с ТКО в пропорциональном объеме. Так, например, в Ханты-Мансийске плата жителя многоквартирного дома ранее составляла 131,10 руб., при изменении тарифа будет составлять 126,34 руб. Жители округа получат квитанции за услугу «обращение с ТКО» за август с уменьшенными суммами в сентябре.

Напомним, в соответствии с территориальной схемой ХМАО-Югры к южной зоне относятся г.г. Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Пыть-Ях, Югорск, Нефтеюганск, а также Нефтеюганский, Кондинский, Ханты-Мансийский, Советский и Октябрьский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU