2019-07-25T12:53:34+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске объявлен третий класс пожарной опасности

Почти половина возгораний произошла на территории жилого сектора
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске объявлен третий класс пожарной опасности. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаВ Ханты-Мансийске объявлен третий класс пожарной опасности. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
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Жаркая ветреная погода, установившаяся во многих регионах России, стала причиной резкого увеличения количества пожаров. В Ханты-Мансийске и близ него серьезных происшествий в лесной зоне отмечено не было, единственный случай возгорания сухой травы произошел в ночь с 1 на 2 июля в пойме реки Иртыш на противоположной стороне от города, поэтому угрозы для населенного пункта не представил.

Между тем ситуация по пожарам в самом городе остается тревожной. По информации управления общественных связей Ханты-Мансийска, только за последние шесть месяцев на территории окружного центра зарегистрировано 65 пожаров, при которых погиб один человек и травмы различной степени тяжести получили двое горожан.

Почти половина возгораний произошла на территории жилого сектора. Всего было повреждено 37 строений, а уничтожено огнем – 13. Также во время пожаров сгорело 7 единиц техники, 16 – повреждено.

Напомним, о любых случаях возгораниях следует незамедлительно сообщать по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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