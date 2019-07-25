Вартовчанин отдал мошеннику 13 тысяч рублей, чтобы вернуть доллары

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-25T11:58:57+03:00

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Очередной житель Югры стал жертвой мошенников. Житель Нижневартовска поверил незнакомцу, который позвонил ему на мобильный.

Полицейским вартовчанин рассказал, что в 2016 году он принимал участие в играх на бирже и проиграл 250 долларов. В мае текущего года ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы по возврату денежных средств. Незнакомец предложил установить специальную программу, после которой был получен доступ к картам жителя Нижневартовска.

- Собеседник говорил так убедительно, что я даже не сомневался в правдивости его слов - пояснил мужчина - кроме того, он настойчиво и быстро требовал производить с банковской карточкой какие - то действия, что я не успевал исполнять его требования. Происходили какие – то покупки иностранной валюты. Денежные средства переводились из евро в рубли, - добавил вартовчанин.

Ущерб от обмана составил более 13 тысяч рублей. Только после нескольких дней потерпевший понял, что его обманули снова и обратился в полицию. В настоящее время по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU