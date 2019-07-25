2019-07-25T11:58:57+03:00
Происшествия

Вартовчанин отдал мошеннику 13 тысяч рублей, чтобы вернуть доллары

Денег мужчина так и не дождался
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вартовчанин отдал мошеннику 13 тысяч рублей, чтобы вернуть долларыВартовчанин отдал мошеннику 13 тысяч рублей, чтобы вернуть долларыФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Очередной житель Югры стал жертвой мошенников. Житель Нижневартовска поверил незнакомцу, который позвонил ему на мобильный.

Полицейским вартовчанин рассказал, что в 2016 году он принимал участие в играх на бирже и проиграл 250 долларов. В мае текущего года ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы по возврату денежных средств. Незнакомец предложил установить специальную программу, после которой был получен доступ к картам жителя Нижневартовска.

- Собеседник говорил так убедительно, что я даже не сомневался в правдивости его слов - пояснил мужчина - кроме того, он настойчиво и быстро требовал производить с банковской карточкой какие - то действия, что я не успевал исполнять его требования. Происходили какие – то покупки иностранной валюты. Денежные средства переводились из евро в рубли, - добавил вартовчанин.

Ущерб от обмана составил более 13 тысяч рублей. Только после нескольких дней потерпевший понял, что его обманули снова и обратился в полицию. В настоящее время по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре с 1 августа снижен тариф на услугу «обращение с ТКО» в южной зоне
В Ханты-Мансийске объявлен третий класс пожарной опасности
В Югре полыхают пожары на площади 21 гектар
«Сотрудник банка» обчистил счета молодой югорчанки
В Нижневартовске 16 детей-сирот получили ключи от квартир
Пьяный водитель из Сургута, напавший на полицейского, получил условный срок
В Югре запущено производство насосно-компрессорных труб
Влюблённого вартовчанина, заманив на свидание, лишили денег
В Нижневартовске жильцы первого микрорайона сели за стол переговоров из-за спорной территории
Более ста тысяч рублей перевели жители Нижневартовска неизвестным
Жители балков из Пыть-Яха переедут к новому году в новые квартиры
Более миллиона рублей перевели за минувшие сутки жители Югры мошенникам
В Когалыме приступили к ремонту проблемного тротуара
Сургутянину грозит пять лет тюрьмы за избиение полицейского
В Нижневартовске автобусы временно меняют маршрут движения по городу
В Природнадзоре Югры опровергли факт свежего разлива нефти в районе ЛПДС «Южный Балык»
В Урае водитель «Киа Рио» сбила девятилетнего мальчика
В Пыть-Яхе раскрыта кража с взломом из сейфа полумиллиона рублей
В Югре автоинспекторы патрулируют скейт-парки и велоплощадки
В Радужном задержаны двое вартовчан за попытку кражи нефти с месторождения
Сургутянка завоевала «золото» на первом в истории чемпионате мира по художественной гимнастике
Погода в Югре 25 июля: небольшие дожди и облачно
Уникальный томограф установлен в сердечно-сосудистой хирургии Сургута
В Нижневартовске на двух улицах вновь ограничивают движение транспорта
Брусника и Сбербанк запустили ипотеку от 8,6% на квартиры в «Видном»
Лучшему двору Ханты-Мансийска вручат «Кедровую ветвь»