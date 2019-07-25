СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-25T11:49:50+03:00

В Югре полыхают пожары на площади 21 гектар. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Для наблюдения за ситуацией используются данные со спутников о термоточках на территории округа

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Ситуация с природными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе стабильная. Об этом заявили в МЧС России по ХМАО-Югре.

Так, по данным спасателей, в связи с устоявшейся теплой ветреной погодой в Нефтеюганском районе и Когалыме на сегодня прогнозируется повышенный класс пожарной опасности, средняя пожароопасность остается в Кондинском, Белоярском, Ханты – Мансийском, Сургутском районах и городах Ханты – Мансийск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Нижневартовск, Радужный, Мегион, Покачи, Лангепас.

За предыдущие сутки на территории округа зарегистрировано 14 очагов природных пожаров, из них ликвидировано десять, локализованы два. По состоянию на 9 утра действовало четыре природных пожара: три в Кондинском и один в Сургутском районе на общей площади менее 21 га.

Действующие природные пожары находятся на расстоянии 40 километров и более от населенных пунктов, ликвидацию действующих на сегодня очагов обеспечивают 43 специалиста агентства «Рослесхоз».

Для мониторинга лесопожарной обстановки и обнаружения вновь возникших очагов ежесуточно применяется авиация, только 24 июля применялось 16 воздушных судов с экипажами летчиков-наблюдателей с общим налетом более 75 часов, на сегодня также спланировано применение 15 авиабортов. Также для наблюдения за ситуацией используются данные со спутников о термоточках на территории округа.

ИСТОЧНИК KP.RU