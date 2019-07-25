2019-07-25T10:52:50+03:00
Общество

В Нижневартовске 16 детей-сирот получили ключи от квартир

В августе планируется ещё одно заселение
Алена Кульмухаметова
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Квартира понравилась, интерьер создам по своему вкусу, - поделился впечатлениями новосел Захар Мурадов. Фото с сайта администрации города НижневартовскКвартира понравилась, интерьер создам по своему вкусу, - поделился впечатлениями новосел Захар Мурадов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Получателями ключей от квартир в новом доме на улице Льва Толстова стали 16 вартовчан, которые являются детьми-сиротами, а также детьми, оставшимися без попечения родителей.

- Позвонили, сообщили, что приглашают на заселение. Не думал, что так быстро получу квартиру. На этой неделе перевезу все вещи со съемной квартиры. В Нижневартовске я родился и вырос, сейчас учусь в строительном колледже. Теперь вот квартира своя. Мне понравился район. Квартира понравилась, интерьер создам по своему вкусу, - поделился впечатлениями новосел Захар Мурадов.

На приобретение квартир для данной категории вартовчан в 2019 году из бюджетов округа и города направлено около 133, 5 млн рублей. Всего запланировано приобрести 64 жилых помещения.

По словам специалиста-эксперта департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Олега Щербакова, в настоящее время выкуплено 32 квартиры. Сейчас заключается контракт на приобретение еще 16 квартир и оставшиеся 16 квартир купят в сентябре. Квартиры должны быть площадью не менее 33 кв. метров, находиться в границах Нижневартовска, в домах капитального исполнения.

Напомним, в этом году новоселье отпраздновали 56 вартовчан из числа детей-сирот. Последнее заселение состоялось 15 июля. В августе планируется еще одно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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