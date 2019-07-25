Пьяный водитель из Сургута, напавший на полицейского, получил условный срок
Полтора года лишения свободы условно получил злостный нарушитель из Сургута за избиение полицейского.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, 31 марта внимание сотрудников дорожно-патрульной службы привлек автомобиль, который, виляя, передвигался по проезжей части. Полицейские проследовали за автомобилем и остановили нарушителя.
Мужчину пригласили в патрульный автомобиль для разбирательства, в ходе которого заметили у него признаки опьянения. Когда злоумышленник понял, что будет привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он под предлогом звонка, вышел из автомобиля и попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали его, однако в ответ сургутянин ударил полицейского и выражался в адрес стражей порядка грубой нецензурной бранью.
Стоить отметить, что 24-летний мужчина – злостный нарушитель, и только в этом году более 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, кроме того, был привлечен за мелкое хулиганство.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сургутским городским судом ему вынесено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
С начала 2019 года в полиции Сургута зарегистрировано девять фактов неправомерных действий со стороны граждан в отношении сотрудников полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU