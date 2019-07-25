В Югре запущено производство насосно-компрессорных труб

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-25T10:33:04+03:00

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В Пыть-Яхе запустили новый цех по производству и ремонту насосно-компрессорных труб предприятия «Тюбинг Технолоджи Югра».

Цех позволит увеличить численность югорчан, занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, за счет создания более чем 100 высокопроизводительных рабочих мест..

В нём используется самое современное оборудование, в том числе новые станки, имеющие повышенную производительность. Так, если производительность двух ранее открытых цеховв целом составляла 1100 труб в сутки, то в одном только новом цехе будет ежесуточно выпускаться 800 труб.

Предприятие «Тюбинг Технолоджи» работает на национальный проект «Экология». Компания очищает воду, утилизирует производственные отходы, занимается производством, ремонтом и очисткой насосно-компрессорных труб с 2012 года. С 2013 года был построен и введен в эксплуатацию завод по производству жидкого азота с помощью метода низкотемпературной ректификации. Производственные мощности – почти 23 тысячи тонн азота в год.

Добавим, что уникальность завода характеризуется высоким уровнем производительности при минимальных энергетических затратах. При этом выпускаемая продукция сертифицирована и имеет паспорт качества.

ИСТОЧНИК KP.RU