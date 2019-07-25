2019-07-25T10:01:28+03:00
Происшествия

Влюблённого вартовчанина, заманив на свидание, лишили денег

Мужчина перевёл неизвестным 26 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Влюблённого вартовчанина, заманив на свидание, лишили денег. Фото с сайта pixabay.comВлюблённого вартовчанина, заманив на свидание, лишили денег. Фото с сайта pixabay.com
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Верх глупости проявил взрослый житель Нижневартовска, влюбившись в фото девушки. Опомнился он, когда счета его обнулились.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в начале июля 37-летний житель Нижневартовска на одном из сайтов познакомился с девушкой. Между мужчиной и новой знакомой завязалась переписка. Девушка предложила вартовчанину посетить частный кинотеатр. Мужчина согласился и через сайт забронировал время и оплатил билеты.

Позже ему пришло уведомление о том, что можно произвести заказ на фрукты и напитки. Вартовчанин оплатил и эти услуги, затем сообщил об этом своей спутнице. Однако, девушка решила, что стоимость заказа велика и предложила отменить бронь. Мужчина согласился и вышел с предложением об отмене заказа, на что администратор сайта сообщил, что за отказ от услуг придется заплатить более 5000 рублей, но потом эти деньги обязательно вернутся заказчику. Мужчина перечислил требуемую сумму. Через некоторое время он узнал, что деньги до адресата не дошли. Пришлось оплатить еще несколько раз. По итогу, сумма достигла более 26 000 рублей, а сайт исчез. Только тогда вартовчанин понял, что стал жертвой интернет-мошенников.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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