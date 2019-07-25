СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-25T09:54:29+03:00

В Нижневартовске жильцы первого микрорайона сели за стол переговоров из-за спорной территории. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Жильцы первого микрорайона, где идет «Марафон благоустройства», сели за стол переговоров. Встреча, прошедшая в департаменте ЖКХ администрации города.

Напомним, вартовчане не могли договориться, как оформить придомовые территории. Они не согласовали проекты «перезагрузки». Одни хотят детскую площадку, другие – больше парковочных мест, третьи – шлагбаум у дома. В ситуацию был вынужден вмешаться руководитель муниципалитета, к которому собственники домов №6, 6-А, 2-Б по улице Омской и 11-А, 13-А по проспекту Победы обратились за помощью.

Жильцы домов 11-А и 13-А по проспекту Победы поспорили из-за шлагбаума. Точнее из-за парковки. Раньше она номинально была общей. Сейчас собственники из дома №13-А решили свою парковку отгородить.

В этом дворе, говорят вартовчане, паркуются все желающие, включая работников и гостей расположенных рядом предприятий и офисов. Собственники дома №11-А по проспекту Победы выступили против ограничения проезда. Шлагбаум, по мнению одной из жительниц, усугубит ситуацию с парковками.

Как пояснил директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев, закон наделил собственников правом самостоятельно (с учетом мнения большинства) распоряжаться своей придомовой территорией. При этом никто не мешает жителям соседних домов договариваться.

Жильцы дома не планируют менять свое решение. Оно продиктовано желанием ограничить парковку «чужого» транспорта. Со своими соседями готовы договориться. Как вариант – раздать пульты или открывать шлагбаум дистанционно.

Также жители первого микрорайона совместно с управляющими компаниями решили по окончанию «Марафона благоустройства» провести во дворах акции по озеленению.

ИСТОЧНИК KP.RU