2019-07-25T09:45:41+03:00
Происшествия

Более ста тысяч рублей перевели жители Нижневартовска неизвестным

Горожане стали жертвами интернет-мошенников
Алена Кульмухаметова
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Более ста тысяч рублей перевели жители Нижневартовска неизвестнымБолее ста тысяч рублей перевели жители Нижневартовска неизвестнымФото: Татьяна Коркина
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Жители Нижневартовска продолжают доверять преступникам. Сразу трое горожан обратились за помощью в поимке преступников к сотрудникам правоохранительных органов.

По информации городской полиции, 45–летняя гражданка путем онлайн услуг на одном из сайтов заказала себе авиабилеты и перечислила туроператору 28 тысяч рублей. Однако, впоследствии узнала, что сайт оказался ложным и деньги ее «ушли» на счет неизвестных лиц.

Другая вартовчанка решила приобрести себе тестомес и слайсер на сайте. Заплатила продавцу 18500, но товар так и не получила.

Пострадала от деяний мошенников еще одна жительница города, которая разместила на «Авито» объявление о сдаче жилья. Потенциальный квартиросъемщик нашелся сразу же и предложил внести предоплату, чтобы уже точно знать, что именно он будет снимать данное жилье. Женщина поверила незнакомцу и сообщила номер карты, куда можно было бы перечислить денежные средства. Однако, после того, как вартовчанка рассекретила свои координаты, с ее счета тут же списались 72 тысячи рублей.

В настоящее время по всем фактам обращений возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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