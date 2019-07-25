2019-07-25T09:35:50+03:00
Общество

Жители балков из Пыть-Яха переедут к новому году в новые квартиры

Дом будет сдан с чистовой отделкой
Алена Кульмухаметова
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Жители балков из Пыть-Яха переедут к новому году в новые квартиры. Фото с сайта администрации города Пыть-ЯхЖители балков из Пыть-Яха переедут к новому году в новые квартиры. Фото с сайта администрации города Пыть-Ях
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Строящийся многоквартирный жилой дом в микрорайоне №3 «Кедровый» Пыть-Яха посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

По информации правительства Югры, общая площадь дома составляет 14,6 тысячи квадратных метров. В нем размещается 169 квартир. При этом 136 квартир местные власти выкупают для расселения балочных массивов на условиях коммерческого найма. Жилье горожанам будет предоставлено уже с ремонтом: в помещениях будут оклеены обои, установлены двери, оснащены санузлы и ванные комнаты.

Во дворе дома установлена детская площадка, которая впоследствии будет передана на оперативное управление жильцам. Она будет дополнена малыми архитектурными формами.

По словам представителя застройщика готовность объекта на данный момент составляет около 93 процентов. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию уже в четвертом квартале 2019 года.

Всего же в 2019 году жилищные условия улучшили 115 семей Пыть-Яха, которые заселились в квартиры по договорам коммерческого найма или получили субсидию на приобретение жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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