2019-07-25T08:57:26+03:00
Происшествия

Более миллиона рублей перевели за минувшие сутки жители Югры мошенникам

Все преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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Более миллиона рублей перевели за минувшие сутки жители Югры мошенникам. Фото с сайта pixabay.comБолее миллиона рублей перевели за минувшие сутки жители Югры мошенникам. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 10 дистанционных преступлений. Жители Нягани, Сургута, Мегиона, Нижневартовска, Сургутского, Советского, Октябрьского районов перевели мошенникам более 1200000 рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств либо совершить возврат ранее списанных денежных средств.

Так, 43-летний житель Мегиона перевел неизвестному 448900 рублей, который представился сотрудником банка и предложил перевести денежные средства во временную ячейку.

Кроме того, югорчане сталкивались с действиями мошенников в социальных сетях и на бесплатных сайтах объявлений.

Накануне 25-летний житель Сургута перевел мошенникам 68 тысяч рублей, желая приобрести автомобильные диски.

Порядка 70 тысяч рублей похитили у 25-летней сургутянки мошенники через социальную сеть «ВКонтакте» под предлогом занять денег, взломав аккаунт ее знакомого.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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