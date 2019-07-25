Сургутянину грозит пять лет тюрьмы за избиение полицейского

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-25T08:40:24+03:00

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Ответить по всей строгости закона придётся несдержанному жителю Сургута. Мужчина дважды за три дня побывал в отделении полиции за хулиганство.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в отдел полиции №2 мелкое хулиганство был доставлен 33-летний сургутянин. При оформлении документов, мужчина повел себя агрессивно и ударил полицейского.

В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Дебоширу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Стоит отметить, что за день до происшествия мужчина также был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественном месте и мелкое хулиганство: распивая алкоголь на улице, он вел себя враждебно по отношению к окружающим, выражался нецензурной бранью, громко кричал, пытался спровоцировать конфликт и не реагировал на замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU