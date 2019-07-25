В Урае водитель «Киа Рио» сбила девятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-25T08:00:30+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка произошло накануне в Урае. Мальчику потребовалась помощь медиков.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 13:50 в городе Урай на улице 40 Лет Победы 33-летняя водитель за рулём «Киа Рио», сбила несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги на самокате вне пешеходного перехода. В результате ДТП 9-летний мальчик получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых двое человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление с признаками опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU