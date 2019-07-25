2019-07-25T07:52:45+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе раскрыта кража с взломом из сейфа полумиллиона рублей

Деньги вынесли из квартиры
Алена Кульмухаметова
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В Пыть-Яхе раскрыта кража с взломом из сейфа полумиллиона рублейВ Пыть-Яхе раскрыта кража с взломом из сейфа полумиллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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Квартирную кражу со взломом сейфа раскрыли сотрудники полиции города Пыть-Ях.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции города Пыть-Яха возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего юноши. Подозреваемый, находясь в квартире заявителя, взломал сейф и похитил 560 000 рублей.

Ещё одна кража раскрыта в Нижневартовске. Сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже 43-летняя женщина, находясь в доме по улице Мира, похитила золотые изделия на общую сумму 53 000 рублей, принадлежащие заявителю. Ранее злоумышленница привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Правоохранителями изъят залоговый билет.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 37 преступлений, раскрыто 22, из них: разбой, вымогательство, мошенничество, девять краж и одно преступление сферы незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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