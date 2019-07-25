2019-07-25T07:43:53+03:00
Общество

В Югре автоинспекторы патрулируют скейт-парки и велоплощадки

С детьми ведут разъяснительную беседу
Алена Кульмухаметова
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В Югре автоинспекторы патрулируют скейт-парки и велоплощадки. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Югре автоинспекторы патрулируют скейт-парки и велоплощадки. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается акция «Велосипедист, будь примером – соблюдай ПДД!», направленная на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей-велосипедистов.

По информации Госавтоинспекции по ХМАО-Югре, мероприятия проводятся в детских садах, пришкольных летних лагерях, велоплощадках, а также на открытых детских площадках. Так, накануне автоинспекторы города Сургут посетили скейт-парк на территории городского парка «За Саймой», в котором ребята осваивают навыки безопасного управления велосипедом, обмениваются опытом исполнения новых велосипедных трюков и фигурного вождения.

Сотрудники ГИБДД Сургута раздали участникам акции памятки безопасности и порекомендовали маленьким велосипедистам использовать защитную экипировку в виде велошлема, налокотников и наколенников, а также рассказали о применении световозвращающих элементов для велосипедистов и пожелали им безопасности на улице и дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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