В Югре автоинспекторы патрулируют скейт-парки и велоплощадки
В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается акция «Велосипедист, будь примером – соблюдай ПДД!», направленная на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей-велосипедистов.
По информации Госавтоинспекции по ХМАО-Югре, мероприятия проводятся в детских садах, пришкольных летних лагерях, велоплощадках, а также на открытых детских площадках. Так, накануне автоинспекторы города Сургут посетили скейт-парк на территории городского парка «За Саймой», в котором ребята осваивают навыки безопасного управления велосипедом, обмениваются опытом исполнения новых велосипедных трюков и фигурного вождения.
Сотрудники ГИБДД Сургута раздали участникам акции памятки безопасности и порекомендовали маленьким велосипедистам использовать защитную экипировку в виде велошлема, налокотников и наколенников, а также рассказали о применении световозвращающих элементов для велосипедистов и пожелали им безопасности на улице и дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU