СЕГОДНЯ 07:32 2019-07-25T07:33:47+03:00

В Радужном задержаны двое вартовчан за попытку кражи нефти с месторождения. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Для хищения они пригнали автоцистерну

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Сотрудниками полиции Радужного по подозрению в хищении нефти из действующего нефтепровода задержаны двое жителей Нижневартовского района.

В момент задержания злоумышленники закачивали углеводородное сырье через систему шлангов в емкость автоцистерны автомобиля МАЗ с прицепом. Предварительная сумма ущерба составила более 470 тысяч рублей. Злоумышленникам удалось слить более 24 тонн нефтепродуктов.

Мужчины закачивали нефть из нефтепровода в автоцистерну. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

- В настоящее время следственным отделом в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчины находятся под стражей, - сообщает пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU