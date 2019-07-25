Сургутянка завоевала «золото» на первом в истории чемпионате мира по художественной гимнастике
Накануне в Москве завершился первый в истории Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.
В состав Сборной России вошла сургутянка Александра Семибратова. Она не оставила шансов соперницам и завоевала «золото» юношеского Чемпионата Мира в комплексном зачете с результатом 131.150 балла.
Александра Семибратова
«Серебро» командного турнира досталось итальянкам, на третьем месте спортсменки из Израиля.
Первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. состоялся Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Юные грации сореновались как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. В общей сложности юниорки разыграли восемь комплектов медалей.
"Взрослый" чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет 16-22 сентября в Баку.
ИСТОЧНИК KP.RU