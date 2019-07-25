СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-25T07:07:09+03:00

Сургутянка завоевала «золото» на первом в истории чемпионате мира по художественной гимнастике. Фото с сайта администрации города Сургут

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Накануне в Москве завершился первый в истории Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.

В состав Сборной России вошла сургутянка Александра Семибратова. Она не оставила шансов соперницам и завоевала «золото» юношеского Чемпионата Мира в комплексном зачете с результатом 131.150 балла.

Александра Семибратова

«Серебро» командного турнира досталось итальянкам, на третьем месте спортсменки из Израиля.

Первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. состоялся Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Юные грации сореновались как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. В общей сложности юниорки разыграли восемь комплектов медалей.

"Взрослый" чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет 16-22 сентября в Баку.

ИСТОЧНИК KP.RU