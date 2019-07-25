2019-07-25T06:55:42+03:00
Общество

Погода в Югре 25 июля: небольшие дожди и облачно

Ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 25 июля: небольшие дожди и облачноПогода в Югре 25 июля: небольшие дожди и облачноФото: Алена Кульмухаметова
Изменить размер текста:

В четверг 25 июля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+25 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+23 градусов.

В Сургуте с утра небольшой дождь, в течение дня переменная облачность. Ветер северный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +22 градусов.

В Нижневартовске с утра дождь и пасмурно, к вечеру ясно. Ветер северо-западный, северный 4-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре с 1 августа снижен тариф на услугу «обращение с ТКО» в южной зоне
В Ханты-Мансийске объявлен третий класс пожарной опасности
Вартовчанин отдал мошеннику 13 тысяч рублей, чтобы вернуть доллары
В Югре полыхают пожары на площади 21 гектар
«Сотрудник банка» обчистил счета молодой югорчанки
В Нижневартовске 16 детей-сирот получили ключи от квартир
Пьяный водитель из Сургута, напавший на полицейского, получил условный срок
В Югре запущено производство насосно-компрессорных труб
Влюблённого вартовчанина, заманив на свидание, лишили денег
В Нижневартовске жильцы первого микрорайона сели за стол переговоров из-за спорной территории
Более ста тысяч рублей перевели жители Нижневартовска неизвестным
Жители балков из Пыть-Яха переедут к новому году в новые квартиры
Более миллиона рублей перевели за минувшие сутки жители Югры мошенникам
В Когалыме приступили к ремонту проблемного тротуара
Сургутянину грозит пять лет тюрьмы за избиение полицейского
В Нижневартовске автобусы временно меняют маршрут движения по городу
В Природнадзоре Югры опровергли факт свежего разлива нефти в районе ЛПДС «Южный Балык»
В Урае водитель «Киа Рио» сбила девятилетнего мальчика
В Пыть-Яхе раскрыта кража с взломом из сейфа полумиллиона рублей
В Югре автоинспекторы патрулируют скейт-парки и велоплощадки
В Радужном задержаны двое вартовчан за попытку кражи нефти с месторождения
Сургутянка завоевала «золото» на первом в истории чемпионате мира по художественной гимнастике
Уникальный томограф установлен в сердечно-сосудистой хирургии Сургута
В Нижневартовске на двух улицах вновь ограничивают движение транспорта
Брусника и Сбербанк запустили ипотеку от 8,6% на квартиры в «Видном»
Лучшему двору Ханты-Мансийска вручат «Кедровую ветвь»