СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-25T06:55:42+03:00

Погода в Югре 25 июля: небольшие дожди и облачно Фото: Алена Кульмухаметова

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В четверг 25 июля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+25 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+23 градусов.

В Сургуте с утра небольшой дождь, в течение дня переменная облачность. Ветер северный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +22 градусов.

В Нижневартовске с утра дождь и пасмурно, к вечеру ясно. Ветер северо-западный, северный 4-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU