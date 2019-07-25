В Природнадзоре Югры опровергли факт свежего разлива нефти в районе ЛПДС «Южный Балык»

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-25T08:23:44+03:00

В водоохранной зоне и на поверхности реки Малый-Балык не обнаружено новых следов нефтезагрязнения. Фото с сайта siberia.transneft.ru

Изменить размер текста: A A

В Природнадзоре Югры опровергли факт свежего разлива нефти в районе линейной производственно-диспетчерской станции «Южный Балык» в Нефтеюганском районе. Накануне информация о крупном загрязнении появилась в средствах массовой информации.

Как сообщил заместитель руководителя окружной службы Алексей Ковалевский, специалисты осмотрели территорию и в границах охранной зоны трубопровода УМН АО «Транснефть-Сибирь» не обнаружили следов нефтезагрязнения, не пострадали водоохранная зона и поверхность реки Малый-Балык.

Он также добавил, что на соседнем участке находится старый разлив 2004 года, но по нему уже были приняты своевременные меры.

Алексей Ковалевский напомнил, что в 2017 году компания «РН-Юганскнефтегаз» была привлечена к административной ответственности, с нее был взыскан ущерб лесному фонду на сумму более 6 миллионов рублей. Кроме того, «РН-Юганскнефтегаз» было выдано предписание по уборке горючих веществ с территории лесного фонда до 1 августа 2018 года, но компания этого не сделала. Поэтому 2 августа 2018 года материалы о неисполнении предписания были направлены в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру.

- В настоящее время прокуратурой проводится внеплановая проверка с привлечением специалистов Природнадзора Югры, по итогам которой будут приняты соответствующие меры реагирования, - подчеркнул Алексей Ковалевский и отметил, что проверка обычно длится не больше 20 рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU