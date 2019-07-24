Уникальный томограф установлен в сердечно-сосудистой хирургии Сургута

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-24T16:00:20+03:00

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Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии Сургута получил современное оборудование для проведения томографии.

Новый компьютерный томограф стоимостью 125 миллионов рублей был приобретен и установлен в центре в апреле этого года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Аппарат является единственным в своем роде на территории всего Уральского федерального округа, а в целом по стране установлен в учреждениях здравоохранения лишь пяти регионов.

Технические характеристики томографа позволяют проводить раннюю диагностику заболеваний у пациентов высокого и очень высокого риска. Таким образом, сокращено время обследования югорчан, увеличена пропускная способность до 20 человек в день. Это позволило при необходимости ускорить получение направлений на стационарный этап и хирургическое лечение.

По словам специалистов медицинского учреждения, на томографе используется технология интеллектуальной обработки изображений в движении, что играет важную роль при обследовании детей.

Следует отметить, что томограф также обладает большой скоростью сканирования, выполняя 513 срезов в секунду. Таким образом, снижено потребление расходных материалов, что дает дополнительную экономию и снижает токсическую нагрузку на почки человека.

ИСТОЧНИК KP.RU