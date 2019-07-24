2019-07-24T15:47:05+03:00
Общество

В Нижневартовске на двух улицах вновь ограничивают движение транспорта

Жителей города просят заблаговременно планировать маршрут
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске на двух улицах вновь ограничивают движение транспорта. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске на двух улицах вновь ограничивают движение транспорта. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В связи с проведением ремонтной кампании в Нижневартовске вновь перекроют дороги для движения транспорта.

Так, по чётной стороне улицы Интернациональная с 25 июля до окончания работ будет перекрыто движение в створе улиц Нефтяников и Дзержинского (без перекрытия перекрестков улиц Интернациональная и Нефтяников, Интернациональная и Дзержинского). Также по улице Интернациональной с 27 июля до окончания работ будет перекрыто движение в связи с асфальтированием участка дороги в створе улиц Дзержинского и Пермская, с перекрытием перекрестков улиц Интернациональная и Чапаева, Интернациональная и Дзержинского.

Кроме того, по улице Ханты-Мансийской с 27 июля до окончания работ будет перекрыто движение в связи с асфальтированием участка дороги в створе улиц 60 лет Октября и Омская без перекрытия перекрестков улиц Ханты-Мансийская и Омская, Ханты-Мансийская и 60 лет Октября.

В случае выпадения осадков сроки будут перенесены на количество дней, равное дням с неблагоприятными погодными условиями. Вартовчан просят заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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