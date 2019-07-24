Брусника и Сбербанк запустили ипотеку от 8,6% на квартиры в «Видном»

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-24T15:32:42+03:00

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При покупке квартиры в микрорайоне «Видный», одном из крупных проектов развития территории от застройщика Брусника в Тюмени, Сбербанк предоставляет специальные условия по ипотеке: процентная ставка составит от 8,6%, что на 1,6% ниже базовой ставки по ипотеке. Преференции стали возможны благодаря долгосрочным партнёрским отношениям и регулярным методологическим разработкам Сбербанка и Брусники, а также использованию новой системы взаимодействия через эскроу-счета.

— Снижение процентной ставки по ипотеке для потребителя означает сокращение суммы ежемесячного платежа. Ещё одной важной особенностью программы кредитования является отсутствие дополнительных условий участия. Сниженная процентная ставка действительна на весь период пользования ипотечным кредитом для любых категорий физических лиц. Следовательно, покупка становится более выгодной за счёт меньшего количества процентов по ипотеке, уплаченных банку, — прокомментировала Юлия Ладик, коммерческий директор компании Брусника в Тюмени.

Специальные условия по ипотеке от Сбербанка действуют на квартиры в строящемся доме 17 микрорайона «Видный». Это восьмиэтажный дом с тремя входами, где спроектированы квартиры от 24 до 74 квадратных метров для семей с разным составом: студии, одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры с открытыми балконами, обычными и тёплыми лоджиями, постирочными и мастер-спальнями. Строительство дома профинансировано целевым кредитом от Сбербанка. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2021 года. Заключение договоров покупки ведётся через эскроу-счета, которые стали обязательным условием для застройщиков с 1 июля 2019 года.

По новым правилам, при покупке квартиры по договору долевого участия клиент открывает специальный счёт эскроу. Открыть такой счёт можно в банке, который предоставляет застройщику проектное финансирование на строительство дома. Покупатель квартиры, застройщик и банк заключают трёхсторонний договор об открытии специального счёта эскроу. Покупатель вносит на него денежные средства в размере и в сроки, установленные договором. А застройщик может получить их от банка только после завершения строительства и подписания акта передачи квартиры с участником долевого строительства. При этом, если застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед участником долевого строительства и не нарушает ФЗ-214, покупатель не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора.

- Мы рады отметить, что наш партнер компания Брусника совместно со Сбербанком, первой в стране, запустила механизм проектного финансирования и расчётов с дольщиками с использованием эскроу в апреле прошлого года. Данный механизм предоставляет гарантию безопасности вложения средств для дольщика, а также обеспечивает ритмичное финансирование строительства из кредитных средств банка без привязки к темпам продаж застройщика, - прокомментировал исполнительный директор дивизиона ДомКлик ПАО Сбербанк Александр Попов.

Для справки: «Видный» — микрорайон из 22 домов разной высотности с общей архитектурной концепцией от Брусники. Дома в микрорайоне расположены вдоль пешеходной аллеи, между башнями создана парковая зона без автомобилей. С аллеи можно выйти на небольшую площадь со спортивной площадкой для футбола и баскетбола, уличными тренажёрами, детской площадкой с горками, качелями и батутом, беседками для отдыха. В 2019 году для жителей микрорайона откроется соседский центр, в котором спроектирован коворкинг, зона мероприятий и детская игровая.

ИСТОЧНИК KP.RU