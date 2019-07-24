2019-07-24T14:55:42+03:00
Происшествия

В Югре интернет-мошенники добрались до нефтяной компании

Со счёта украдены сто тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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В Югре интернет-мошенники добрались до нефтяной компании. Фото с сайта pixabay.comВ Югре интернет-мошенники добрались до нефтяной компании. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского району обратился бухгалтер организации, обслуживающей нефтяные компании, с заявлением о краже более 100 тысяч рублей.

Полицейским женщина рассказала, что неизвестный через компьютерную программу, позволяющую незаконно идентифицировать логин и пароль программы «клиент банк», а также считать код доступа электронной подписи, похитил деньги с банковского счета, оформленного на организацию.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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