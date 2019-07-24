В Югре интернет-мошенники добрались до нефтяной компании
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского району обратился бухгалтер организации, обслуживающей нефтяные компании, с заявлением о краже более 100 тысяч рублей.
Полицейским женщина рассказала, что неизвестный через компьютерную программу, позволяющую незаконно идентифицировать логин и пароль программы «клиент банк», а также считать код доступа электронной подписи, похитил деньги с банковского счета, оформленного на организацию.
В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, совершивших преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU