Югра готовится к этапу Кубка мира по лыжероллерам

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-24T14:47:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В окружной столице Югры обсудили проведение и организацию этапа Кубка мира по гонкам на лыжероллерах, который пройдет в Ханты-Мансийске с 22 по 25 августа.

По данным «ЮграМегаспорт», на сегодняшний день в адрес оргкомитета поступили заявки уже от шести команд — Италии, Латвии, Норвегии, России, Словакии и Швеции. Общее количество участников соревнований составляет 102 человека.

Отметим, после завершения соревнований в прошлом году представители Международной федерации лыжного спорта (FIS) выразили пожелание провести гонку с общего старта уже не на равнинном участке, а на более рельефном. Таким образом, трасса для масс-старта начнется недалеко от центральной площади города, протянется мимо Галереи-мастерской художника Геннадия Райшева в сторону Музея геологии, нефти и газа, пройдет мимо парка им. Бориса Лосева и вернется обратно к месту старта.

- Такое решение было принято для того, чтобы у роллеристов появилось возможность преодолеть дистанцию с большим количеством подъемов, поворотов и спусков, что сделает гонку еще более привлекательной не только для спортсменов, но и собравшихся зрителей. Высокая скорость сделают гонки более захватывающими, уверен, такие состязания никого не оставят равнодушными, — подчеркнул вице-президент Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин.

ИСТОЧНИК KP.RU