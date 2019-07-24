2019-07-24T14:33:31+03:00
Общество

В Нижневартовске планируют создать Дом ветеранов

Вартовчане распространяют лучшие практики работы с пожилыми горожанами
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске планируют создать Дом ветеранов. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске планируют создать Дом ветеранов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Встречу с членами городской общественной организации «Ветеран» провела губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Нижневартовск.

Члены организации принимают активное участие в социальной, спортивной, культурной жизни города, развивают волонтерское движение, оказывают помощь ветеранам, гражданам старшего поколения, особенным детям.

Вартовчане распространяют лучшие практики работы с пожилыми горожанами, активно продвигают проекты, связанные с повышением качества жизни людей пожилого возраста, и привлекают средства на их финансирование.

Участники встречи рассказали, что в городе не хватает общественного центра, где могли бы собираться ветераны различных общественных организаций. В этой связи Наталья Комарова поручила директору департамента социального развития Югры Светлане Давиденко, главе Нижневартовска Василию Тихонову разработать концепцию местного Дома ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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