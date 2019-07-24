В Нижневартовске планируют создать Дом ветеранов
Встречу с членами городской общественной организации «Ветеран» провела губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Нижневартовск.
Члены организации принимают активное участие в социальной, спортивной, культурной жизни города, развивают волонтерское движение, оказывают помощь ветеранам, гражданам старшего поколения, особенным детям.
Вартовчане распространяют лучшие практики работы с пожилыми горожанами, активно продвигают проекты, связанные с повышением качества жизни людей пожилого возраста, и привлекают средства на их финансирование.
Участники встречи рассказали, что в городе не хватает общественного центра, где могли бы собираться ветераны различных общественных организаций. В этой связи Наталья Комарова поручила директору департамента социального развития Югры Светлане Давиденко, главе Нижневартовска Василию Тихонову разработать концепцию местного Дома ветеранов.
ИСТОЧНИК KP.RU