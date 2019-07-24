2019-07-24T14:25:27+03:00
Общество

В Югре резиновая лодка с мужчиной и девушкой потерпела крушение

На помощь прибыли спасатели
Алена Кульмухаметова
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В Югре резиновая лодка с мужчиной и девушкой потерпела крушение. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре резиновая лодка с мужчиной и девушкой потерпела крушение. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре
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Ночью 24 июля спасатели Сургутского района выезжали на протоку Кривуля реки Обь в районе поселка Белый Яр. Оттуда пришло сообщение, что молодые люди оказались в плену водной стихии.

По информации «Центроспас-Югории», несчастье настигло югорчан, когда те путешествовали по протоке на резиновой лодке, которая повредилась и спустила – передвигаться на ней было опасно.

Пострадавшим удалось спастись из воды, однако они очутились на острове и не смогли преодолеть водную преграду.

Спасатели, прибыв к месту вызова, быстро нашли югорчан. По данным спасателей 19-летняя девушка и 24-летний мужчина обнаружены на острове в удовлетворительном состоянии. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались. Спасатели благополучно эвакуировали их на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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