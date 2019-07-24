2019-07-24T13:57:19+03:00
Общество

Житель Нефтеюганска задержал голыми руками грабителя банка

Он награжден медалью «За содействие в обеспечении правопорядка»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель Нефтеюганска задержал голыми руками грабителя банка. Фото предоставлено полицией НефтеюганскаЖитель Нефтеюганска задержал голыми руками грабителя банка. Фото предоставлено полицией Нефтеюганска
Изменить размер текста:

Накануне начальник местного отдела Министерства внутренних дел Дмитрий Шестаков вручил жителю Нефтеюганска Илье Бетехтину медаль УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре «За содействие в обеспечении правопорядка».

Высокую наргаду молодой человек получил за то, что в конце апреля 2019 года он сам задержал грабителя. В тот день Илья Бетехтин, проходя мимо офиса микрофинансовой организации, услышал, как из помещения доносятся крики о помощи и тут же увидел выбегающего оттуда мужчину с пачкой банкнот в руках. Илья Владимирович не растерялся и задержал подозрительного мужчину, после чего передал его прибывшим на место правоохранителям. Как оказалось, задержанный нефтеюганцем 23-летний местный житель совершил кражу денег из кассы организации, применив насилие в отношении сотрудницы. Общая сумма похищенного составила порядка 18 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уникальный томограф установлен в сердечно-сосудистой хирургии Сургута
В Нижневартовске на двух улицах вновь ограничивают движение транспорта
Брусника и Сбербанк запустили ипотеку от 8,6% на квартиры в «Видном»
Лучшему двору Ханты-Мансийска вручат «Кедровую ветвь»
В Югре интернет-мошенники добрались до нефтяной компании
Югра готовится к этапу Кубка мира по лыжероллерам
В Нижневартовске планируют создать Дом ветеранов
В Югре резиновая лодка с мужчиной и девушкой потерпела крушение
Новая школа-детский сад откроется к новому году в Сургуте
Парню грозит срок за кражу кабеля с месторождения в Сургутском районе
В Югре горят леса на площади 500 гектаров
Жителей Когалыма просят не оставлять во дворах транспорт
Полицейские Нижневартовска задержали серийного мошенника из Пскова
На днях в Сургуте откроют движение на новом участке улицы Киртбая в Сургуте
Приставы арестовали 110 автомобилей одной из фирм в городе Радужный
В Нижневартовске в середине августа стартуют сельскохозяйственные ярмарки
В Советском власти пытались выгнать на улицу мать с пятью детьми
В Когалыме ремонтируют дворовые проезды
Вартовчанин на полгода отправится в тюрьму за пьяное вождение
В Сургуте зарегистрировано 14 долгостроев
На единственной в Югре плавучей поликлинике установили новое оборудование
«Менеджер банка» выманил у жительницы Нефтеюганска более ста тысяч рублей
Регионы будут брать пример с Югры в вопросах с дольщиками