Житель Нефтеюганска задержал голыми руками грабителя банка

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-24T13:57:19+03:00

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Накануне начальник местного отдела Министерства внутренних дел Дмитрий Шестаков вручил жителю Нефтеюганска Илье Бетехтину медаль УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре «За содействие в обеспечении правопорядка».

Высокую наргаду молодой человек получил за то, что в конце апреля 2019 года он сам задержал грабителя. В тот день Илья Бетехтин, проходя мимо офиса микрофинансовой организации, услышал, как из помещения доносятся крики о помощи и тут же увидел выбегающего оттуда мужчину с пачкой банкнот в руках. Илья Владимирович не растерялся и задержал подозрительного мужчину, после чего передал его прибывшим на место правоохранителям. Как оказалось, задержанный нефтеюганцем 23-летний местный житель совершил кражу денег из кассы организации, применив насилие в отношении сотрудницы. Общая сумма похищенного составила порядка 18 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU