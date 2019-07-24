2019-07-24T13:48:36+03:00
Общество

Новая школа-детский сад откроется к новому году в Сургуте

Сейчас готовность объекта составляет выше 70 процентов
Алена Кульмухаметова
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Новая школа-детский сад откроется к новому году в Сургуте. Фото с сайта правительства ЮгрыНовая школа-детский сад откроется к новому году в Сургуте. Фото с сайта правительства Югры
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Строящийся комплекс «школа – детский сад» №1 посетила губернатор Югры Наталья Комарова в микрорайоне №38 Сургута. На данный момент комплекс готов уже на 74 процента.

По информации правительства Югры, строительство объекта увеличит доступность дошкольного образования для детей раннего возраста. Кроме того, доля юных сургутян, обучающихся во вторую смену, сократится до 32 процентов.

Строительные работы ведутся с опережением графика. После ввода в эксплуатацию – в декабре 2019 года – школа будет готова принять 100 учащихся, а детский сад – до 200 юных жителей Сургута.

Добавим, что строительство объекта ведётся в рамках реализации государственной программы автономного округа «Развитие образования» и муниципальной программы «Развитие образования Сургута на 2014-2030 годы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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