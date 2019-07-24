2019-07-24T13:32:00+03:00
Происшествия

Парню грозит срок за кражу кабеля с месторождения в Сургутском районе

Мысль о хищении возникла во время отдыха
Алена Кульмухаметова
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Парню грозит срок за кражу кабеля с месторождения в Сургутском районе. Фото с сайта pixabay.comПарню грозит срок за кражу кабеля с месторождения в Сургутском районе. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило заявление от работника одной из нефтедобывающей компании района о краже со скважины месторождения кабеля. Общая сумма ущерба составила более 46 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, оперативниками был установлен и задержан 18-летний парень, который пояснил, что, отдыхая на карьере, увидел кабель и решил его украсть, после чего вывез похищенное на личном транспорте и сбыл. Полученные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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