СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-24T13:24:19+03:00

В Югре горят леса на площади 500 гектаров. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе было зарегистрировано три лесных пожара на площади 232,3 га.

На 24 июля, по данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, действуют три лесных пожара площадью 519,0 га на территории Белоярского и Сургутского лесничеств. Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» направлены силы и средства для ликвидации действующих лесных пожаров.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-4 классы пожарной опасности.

Основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа является нарушение югорчанами правил пожарной безопасности в лесах и грозовые разряды.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 128 лесных пожаров общей площадью 2690,04 га (лесная площадь – 2511,09 га).

Добавим, что ежедневная сводная информация по лесным пожарам размещена в лесопожарном календаре на официальном сайте Депнедра и природных ресурсов Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU