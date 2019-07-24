СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-24T12:56:58+03:00

Жителей Когалыма просят не оставлять во дворах транспорт. Фото с сайта администрации города Когалым

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В Когалыме продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году преобразятся дворы по улицам Степана Повха, 22, Сибирская, 15, 17, 19. Как они будут выглядеть, жители решали самостоятельно. Подрядная организация уже приступила к выполнению работ.

По словам заместителя начальника УЖКХ города Когалым Елены Епифановой, сейчас идёт демонтаж старого асфальтового покрытия и ряд подготовительных работ. Затем «Горводоканал» приступит к обустройству ливневой канализации, а специалисты «ЮТЭК-Когалым» будут ремонтировать систему наружного освещения.

Таким образом, помимо асфальтирования, новой системы наружного освещения, обустройства ливневой канализации, скамеек и урн (а производство этих видов работ входит в обязательный перечень работ) во дворе появятся новые тротуары, дополнительные парковочные места, детское игровое и спортивное оборудование для разных возрастных групп. Все это появится во дворе благодаря тому, что жильцы приняли решение участвовать в проекте, не пожалев собственных средств.

Благоустройство двора подрядчики обещают завершить до середины сентября.

А пока жителей и гостей просят не оставлять днём во дворе автомобильный транспорт. Работы планируют вести и в выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU