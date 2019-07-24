Полицейские Нижневартовска задержали серийного мошенника из Пскова

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-24T12:49:37+03:00

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Полицейские Нижневартовска установили причастность 30-летнего жителя Псковской области к совершению серии мошенничеств. Деньги ему переводили не только вартовчане, но и других регионов России.

Полицейскими установлено, что подозреваемый размещал в сети Интернет объявления о продаже запчастей к автомобилям, затем потенциальным покупателям предлагал внести предоплату за товар либо оплатить его полностью. После того, как получал переводы, блокировал покупателей либо менял данные сайта. На такую уловку попался один из жителей Нижневартовска. Мужчина оплатил товар стоимостью 15 тысяч рублей, но заказ так и не получил.

В настоящее время злоумышленник сознался в совершении 13 фактов мошенничества. Во всех случаях следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Полицейские продолжают устанавливать граждан, пострадавших от действий подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU