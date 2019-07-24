2019-07-24T12:44:56+03:00
Общество

На днях в Сургуте откроют движение на новом участке улицы Киртбая в Сургуте

Сделаны тротуары шириной три метра
Алена Кульмухаметова
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На днях в Сургуте откроют движение на новом участке улицы Киртбая в Сургуте. Фото с сайта правительства ЮгрыНа днях в Сургуте откроют движение на новом участке улицы Киртбая в Сургуте. Фото с сайта правительства Югры
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Подрядчик сообщил, что улица Киртбая в Сургуте находится в практически полностью законченном состоянии. Приемка объекта с участием представителей общественности запланирована на 30 июля.

Сегодня строящийся участок указанной дороги по улице посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в город. Протяженность данного участка дороги составляет практически километр, ширина проезжей части – 17 метров, а тротуаров – три метра.

В настоящее время подрядчик завершает работы по устройству дорожной одежды, светофорных объектов, установке дорожных знаков, нанесению разметки, остановочных павильонов, урн, ограждений. Здесь же полностью устроены велосипедные дорожки, соответствующие всем самым современным стандартам.

Добавим, что в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сургуте в 2019 году планируется обновить 311,8 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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