СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-24T12:38:44+03:00

Приставы арестовали 110 автомобилей одной из фирм в городе Радужный. Фото предоставлено УФССП по ХМАО-Югре

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Три миллиона налогов задолжала фирма из Радужного. В ответ судебные приставы арестовали имущество должника – 110 единиц техники.

По информации УФССП по ХМАО-Югре, на исполнении у приставов находилось исполнительное производство в отношении ООО «Геолад-Актив» о взыскании налогов и сборов на сумму свыше трёх миллионов рублей.

Руководитель выплачивать указанную сумму не спешил. Тогда приставам удалось установить, что у неплательщика на балансе числится автотехника. Сотрудник службы арестовал имущество, принадлежащее организации. Кроме того, было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении 110 единиц техники.

После принятых мер, директор фирмы выплатил всю сумму долга в полном объеме, включая исполнительский сбор в размере более 230 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU