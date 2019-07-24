СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-24T11:58:10+03:00

В Нижневартовске в середине августа стартуют сельскохозяйственные ярмарки. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Изменить размер текста: A A

Организации, индивидуальных предпринимателей и фермеров ждёт с заявками администрация Нижневартовска на сезонных выставках сельскохозяйственной продукции. Они планируются к проведению в районе старой автостанции.

Как сообщается на официальном портале городских властей, ярмарки пройдут на улице 60 лет Октября, напротив ДК «Октябрь». Первая открывается уже 17-18 августа. А дальше график такой: 24-25 августа, 31 августа-1 сентября («День урожая»), 7-8 сентября и 14-15 сентября.

К участию в выставке допускаются организации, индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для участия в выставке претенденту необходимо подать в управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города письменную заявку на участие в выставке и согласие на обработку персональных данных.

Участие в выставке осуществляется на бесплатной основе.

Прием заявок производится с 22 июля по 9 августа с 9 до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU