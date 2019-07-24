2019-07-24T11:51:18+03:00
Общество

В Советском власти пытались выгнать на улицу мать с пятью детьми

Они требовали с неё документы о законности вселения
Алена Кульмухаметова
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В Советском власти пытались выгнать на улицу мать с пятью детьмиВ Советском власти пытались выгнать на улицу мать с пятью детьмиФото: Татьяна Коркина
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Югорская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жительницы города Советский, имеющей на иждивении пятерых малолетних детей.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, женщина с 2004 года проживала в квартире, договор социального найма на которую был заключен с матерью женщины.

После смерти матери администрация поселения отказалась заключить договор социального найма с многодетной матерью, ссылаясь на необходимость предоставления ею документов, подтверждающих законность вселения.

Для защиты жилищных прав многодетной семьи югорский прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании за заявительницей права пользования квартирой на условиях договора социального найма и возложении на администрацию обязанности заключить такой договор.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме.

Решение суда исполнено, договор социального найма с многодетной матерью заключен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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