В Советском власти пытались выгнать на улицу мать с пятью детьми
Югорская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жительницы города Советский, имеющей на иждивении пятерых малолетних детей.
Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, женщина с 2004 года проживала в квартире, договор социального найма на которую был заключен с матерью женщины.
После смерти матери администрация поселения отказалась заключить договор социального найма с многодетной матерью, ссылаясь на необходимость предоставления ею документов, подтверждающих законность вселения.
Для защиты жилищных прав многодетной семьи югорский прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании за заявительницей права пользования квартирой на условиях договора социального найма и возложении на администрацию обязанности заключить такой договор.
Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме.
Решение суда исполнено, договор социального найма с многодетной матерью заключен.
ИСТОЧНИК KP.RU